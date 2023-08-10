Россиянина задержали в Шереметьево при попытке вывезти почти 8 млн рублей

Таможенники задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который попытался вывезти в валюте 8 млн рублей. Об этом пресс-служба организации сообщает в четверг, 10 августа.

По данным ведомства, пассажир собирался вылететь в Пекин. Он попытался скрыть деньги в своей ручной клади и пронести их через зеленый коридор. Однако таможенные инспекторы задержали его, передает RT.

В рюкзаке мужчины в ходе досмотра обнаружили черный полиэтиленовый пакет, в котором находились незадекларированные купюры — более 7,6 млн рублей, $1116, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риалов и 36 украинских гривен.

Отмечается, что наказание может предусматривать штраф в размере до 15-кратной суммы незаконного перемещения денежных средств или ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает телеканал «360».

Ранее, 7 августа, в московском аэропорту Внуково таможенники задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее. На гражданина Армении, который следовал в Турцию, обратили внимание сотрудники таможни, когда он проходил зеленый коридор. Мужчина сильно нервничал, а также был одет в слишком теплую для лета одежду.

В конце июля во Внуково был задержан гражданин Узбекистана при попытке провезти бриллианты в трусах. При сканировании багажа 39-летнего мужчины, прилетевшего из ОАЭ, были обнаружены 13 коробок с техникой Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов на драгоценные камни. Когда гостю предложили выдать скрытые от контроля товары добровольно, он ответил, что таких не имеет.