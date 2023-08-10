В Малайзии запретили продажу часов Swatch из-за ЛГБТ-символики

МВД Малайзии запретило хранение, продажу и использование часов швейцарской компании Swatch на территории страны. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило малазийское агентство Bernama со ссылкой на заявление ведомства.

Хранение, продажа, производство и распространение подобной продукции строго запрещены в Малайзии, уточняется в публикации.

«Правительство Малайзии твердо привержено предотвращению распространения в обществе элементов, которые наносят или могут нанести вред нравственности, общественным интересам и стране», — цитирует агентство заявление ведомства.

Bernama уточнила, что в мае МВД Малайзии провело 11 обысков в магазинах Swatch и конфисковало товары с радужной тематикой.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что парламент Уганды большинством голосов решил принять новый закон против гомосексуализма, предусматривающий смертную казнь в качестве возможной меры наказания. Уточнялось, что документ предполагает наказание не только за однополые сексуальные связи, но и за «вербовку, продвижение и финансирование» однополой «деятельности».