«Желтый» уровень опасности объявлен из-за грозы в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен из-за грозы и ветра в Москве и Московской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра в четверг, 10 августа.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение действует до 21:00 мск 11 августа, передает RT.

Ранее в этот день Гидрометцентр спрогнозировал переменную облачность, без осадков, а также до 27 градусов тепла в Москве 10 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

8 августа комитет лесного хозяйства Московской области напомнил правила поведения в лесу во время грозы.

Там отметили, что в лесу безопаснее всего найти укрытие под мелкими кустарниками. Нужно сесть, приняв позу эмбриона. При этом расстояние между человеком и деревьями должно быть не менее 4 м.