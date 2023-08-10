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Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой» для США

Трамп допустил, что Байден сошел с ума и является «ментальной катастрофой» для США
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал предположение, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сошел с ума, о чем говорит проводимая им политика. Об этом экс-глава Белого дома написал в четверг, 10 августа, на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший», — отметил Трамп.

По его словам, об этом свидетельствует «отвратительная, угрожающая стране» политика, проводимая администрацией Байдена.

«Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!» — подчеркнул Трамп.

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Ранее, в конце июля, Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США, неопровержимые доказательства чему «каждый день предъявляются в палате представителей». При этом политик задался вопросом, почему представители Республиканской партии в сенате конгресса до сих пор не выступили с осуждением «жуликоватого Джо Байдена и радикально левых демократов, фашистов и марксистов за их преступные действия против страны».

До этого, в начале мая, конгрессмен Джеймс Комер обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байден и связанные с ней лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

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