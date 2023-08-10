Президент Польши заявил о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

Недостаточные запасы оружия не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) вести успешное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя. Об этом заявил в четверг, 10 августа, президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

По его словам, отсутствие успехов в контрнаступлении показывает, что Киеву нужна дополнительная помощь в поставке вооружений.

«Достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс на боле боя и одержать верх? И ответ, вероятно, нет. Вероятно, им не хватает оружия. И мы знаем это по тому факту, что они в настоящее время не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь», — сказал Дуда.

Он добавил, что у поляков «много причин снабжать украинцев оружием». В частности, президент Польши считает, что «России нельзя позволить мешать Украине решать, в какие союзы она будет входить и кто будет ее союзником».

Днем ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что «время не на стороне» Украины и с наступлением осени ВСУ будет всё сложнее вести боевые действия на местности, а также применять дроны и системы противовоздушной обороны (ПВО).

8 августа телеканал CNN отметил, что Украина не смогла даже дойти до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления. Конгрессмен Майк Куигли признался телеканалу, что в конгрессе получают неутешительные отчеты об украинском контрнаступлении.

За два дня до этого бывший морпех ВС США Брайан Берлетик отмечал, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. По его мнению, российские линии обороны созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды. По его мнению, ВСУ не дойдут даже до первой линии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.