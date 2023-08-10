Сирия за семь месяцев приняла 2,5 млн туристов

Сирия за семь месяцев 2023 года приняла 2,5 млн туристов. Об этом заявил министр туризма страны Мухаммед Рами Радван Мартини в четверг, 10 августа.

Он рассказал, что за первые семь месяцев Сирию посетило около 1,2 граждан из арабских и других государств. Помимо этого, еще 1,3 млн сирийцев, которые проживают за границей, побывали в родной стране, отметил министр в беседе с «РИА Новости».

По его словам, во всех государствах, где были войны, страдает туристический сектор. Однако, как отметил Мартини, с 2017 года в Сирии эта отрасль начала возрождаться. Одними из препятствий также стали западные санкции.

Министр подчеркнул, что в стране сейчас есть проекты для вложения иностранных инвестиций, включая российские, — например, туристический комплекс в городе Латакия на побережье Средиземного моря.

«Несмотря на войну и разрушения, в Сирии работает 3,6 тыс. гостиниц, туристических комплексов и ресторанов», — сказал Мартини.

В стране с 2011 года продолжается вооруженных конфликт. В 2017 году в Сирии и Ираке объявили победу над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ. В отдельных районах двух государств продолжаются зачистки от боевиков. В настоящее время на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление стран и возвращение беженцев.

В марте вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин спрогнозировал рост популярности среди российских туристов Сирии, Индии, Индонезии, Вьетнама, Анголы и Филиппин.

В том же месяце готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с этими шестью странами.