Мирный житель погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщили в оперштабе региона в четверг, 10 августа.

«В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку», — сказал представитель региона журналистам.

Он добавил, что пока скорая не может забрать пострадавшего из-за продолжающегося обстрела.

Ранее, 8 августа, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова рассказала об очередном обстреле украинских войск Новой Каховки. По словам местных жителей, сначала ВСУ ударили по жилому району двумя снарядами, а спустя пять минут ударили снова. Корреспондент отметила, что из мирных жителей чудом никто не пострадал.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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