Реклама
Прямой эфир
Общество
Карчаа допустил подготовку Украиной провокаций в отношении Запорожской АЭС
Общество
Боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
Происшествия
Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке
Мир
Военнослужащие ВСУ открыли огонь по своим за отказ пересекать Днепр
Общество
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 82
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Общество
Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области возросло до двух
Общество
Запорожская АЭС вновь осталась без энергопитания от основной ЛЭП
Туризм
Первая группа туристов из Китая прибыла в РФ по соглашению о безвизовом обмене
Общество
На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия»
Мир
В Германии загорелась крупнейшая свалка металлолома
Мир
Глава Rheinmetall счел €100 млрд для армии ФРГ недостаточными
Мир
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Сюжет:

Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мирный житель погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщили в оперштабе региона в четверг, 10 августа.

«В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку», — сказал представитель региона журналистам.

Он добавил, что пока скорая не может забрать пострадавшего из-за продолжающегося обстрела.

«Любой скажет: лишь бы это поскорее закончилось»
Как в Донецке научились жить под постоянными обстрелами и совершать маленькие ежедневные подвиги

Ранее, 8 августа, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова рассказала об очередном обстреле украинских войск Новой Каховки. По словам местных жителей, сначала ВСУ ударили по жилому району двумя снарядами, а спустя пять минут ударили снова. Корреспондент отметила, что из мирных жителей чудом никто не пострадал.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023