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Экономист предрек новый рост ключевой ставки ЦБ в России

Экономист Кульбака объяснил вероятное повышение ключевой ставки ЦБ борьбой с инфляцией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Центробанк (ЦБ), вероятнее всего, примет решение о повышении ключевой ставки. Таким образом кандидат экономических наук Николай Кульбака прокомментировал в четверг, 10 августа, слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина, который ранее высказался о возможности скорого повышения ключевой ставки.

«Повышение ключевой ставки как реакция на рост инфляции — это нормальная рыночная мера, которую применяют фактически во всех странах мира. Это способ борьбы с инфляцией, который является классическим. Поскольку инфляция начала расти, Центробанк, который отвечает за нее, как раз этим занимается, пытается инфляцию сократить и вогнать в какие-то рамки», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

По его мнению, повышение ключевой ставки вероятно уже в ближайшее время.

«Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — заключил он.

«Вероятно, потребуется более чем одно лишь июльское повышение ставки»
Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о направлении денежно-кредитной политики, роли ослабления рубля в росте цен и признаках перегрева экономики

Ранее в этот день зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» заявил, что, исходя из всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более одного повышения ключевой ставки.

По его словам, чтобы ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются, передает НСН.

8 августа президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли заявил, что Центральный банк повысил ключевую ставку в ответ на рост цен. Он также обратился к правительству с предложением проработать идеи по этому вопросу.

21 июля совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых.

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