Глава Rheinmetall счел €100 млрд для армии ФРГ недостаточными

Выделенных ранее €100 млрд для модернизации вооруженных сил ФРГ будет недостаточно, чтобы соответствовать требованиям НАТО, заявил 10 августа глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в рамках телеконференции.

По его словам, в ближайшие 10–15 лет необходимо инвестировать на €250 млрд больше.

«Потребуется второй специальный фонд», — приводит слова Паппергера «РИА Новости».



Как считает глава концерна, если этого не случится, то Германии не удастся выполнить требования НАТО. Он выразил мнение, что стране в ближайшие 10–15 лет нужно вложить в общей сложности €350 млрд в модернизацию и комплектование немецкой армии. Паппергер указал на то, что Rheinmetall будет способствовать этому.



Он также заявил, что концерн будет поддерживать Украину в области создания боеприпасов. Глава концерна не исключил возможность очередной поставки Киеву 30 танков Leopard 1.

Накануне Паппергер заявил, что концерн готовится направить Украине новую партию танков. Так, для Киева восстановят 30 списанных танков, которые закупили у Бельгии.



Вместе с тем в июле глава Rheinmetall отметил, что защититься от сильного противника Европе будет сложно. Он поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за €100 млрд, направленных на модернизацию бундесвера, но заявил, что для практических задач вооруженных сил этой суммы недостаточно.



22 июля сообщалось, что вооруженные силы Германии сталкиваются с серьезными проблемами в области безопасности. По состоянию на 31 мая почти 70 тыс. человек еще не прошли проверку безопасности.