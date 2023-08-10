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Глава Rheinmetall счел €100 млрд для армии ФРГ недостаточными
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Глава Rheinmetall счел €100 млрд для армии ФРГ недостаточными

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
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Выделенных ранее €100 млрд для модернизации вооруженных сил ФРГ будет недостаточно, чтобы соответствовать требованиям НАТО, заявил 10 августа глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в рамках телеконференции.

По его словам, в ближайшие 10–15 лет необходимо инвестировать на €250 млрд больше.

«Потребуется второй специальный фонд», — приводит слова Паппергера «РИА Новости».

Как считает глава концерна, если этого не случится, то Германии не удастся выполнить требования НАТО. Он выразил мнение, что стране в ближайшие 10–15 лет нужно вложить в общей сложности €350 млрд в модернизацию и комплектование немецкой армии. Паппергер указал на то, что Rheinmetall будет способствовать этому.

Он также заявил, что концерн будет поддерживать Украину в области создания боеприпасов. Глава концерна не исключил возможность очередной поставки Киеву 30 танков Leopard 1.

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Накануне Паппергер заявил, что концерн готовится направить Украине новую партию танков. Так, для Киева восстановят 30 списанных танков, которые закупили у Бельгии.

Вместе с тем в июле глава Rheinmetall отметил, что защититься от сильного противника Европе будет сложно. Он поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за €100 млрд, направленных на модернизацию бундесвера, но заявил, что для практических задач вооруженных сил этой суммы недостаточно.

22 июля сообщалось, что вооруженные силы Германии сталкиваются с серьезными проблемами в области безопасности. По состоянию на 31 мая почти 70 тыс. человек еще не прошли проверку безопасности.

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