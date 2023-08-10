Боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

Суд в Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика украинского нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Анатолия Килюшика к 25 годам колонии строго режима за убийство жителя Мариуполя. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ в четверг, 10 августа.

Следствие установило, что в апреле 2022 года Килюшик, являясь командиром одного из подразделений «Азова», дислоцированного в жилом доме в Мариуполе, убил незаконно задержанного и доставленного в расположение его части мирного жителя города.

«Сопроводив потерпевшего к подъезду жилого дома по проспекту Нахимова, Килюшик несколько раз выстрелил в него из пистолета-пулемета. От полученных ранений мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что допрошенные следователями свидетели из числа местного населения рассказали, что погибший занимался доставкой гуманитарной помощи жителям города. Отмечается, что мотивом убийства послужили предположения Килюшика, что мужчина «поддерживает пророссийские взгляды».

До этого, 7 августа, Верховный суд ДНР вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившему убийство мирного жителя в Мариуполе. Он также был приговорен к 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Месяцем ранее Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) назначил 14 лет колонии строгого режима боевику 54-й механизированной бригады ВСУ Александру Пинковскому, который кинул гранату в жилой дом в Лисичанске в июне 2022 года. Пинковского признали виновным в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.