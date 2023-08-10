Реклама
Прямой эфир
Общество
Карчаа допустил подготовку Украиной провокаций в отношении Запорожской АЭС
Общество
Боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
Происшествия
Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке
Мир
Военнослужащие ВСУ открыли огонь по своим за отказ пересекать Днепр
Общество
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 82
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Общество
Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области возросло до двух
Общество
Запорожская АЭС вновь осталась без энергопитания от основной ЛЭП
Туризм
Первая группа туристов из Китая прибыла в РФ по соглашению о безвизовом обмене
Общество
На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия»
Мир
В Германии загорелась крупнейшая свалка металлолома
Мир
Глава Rheinmetall счел €100 млрд для армии ФРГ недостаточными
Мир
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Сюжет:

Боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика украинского нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Анатолия Килюшика к 25 годам колонии строго режима за убийство жителя Мариуполя. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ в четверг, 10 августа.

Следствие установило, что в апреле 2022 года Килюшик, являясь командиром одного из подразделений «Азова», дислоцированного в жилом доме в Мариуполе, убил незаконно задержанного и доставленного в расположение его части мирного жителя города.

«Сопроводив потерпевшего к подъезду жилого дома по проспекту Нахимова, Килюшик несколько раз выстрелил в него из пистолета-пулемета. От полученных ранений мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что допрошенные следователями свидетели из числа местного населения рассказали, что погибший занимался доставкой гуманитарной помощи жителям города. Отмечается, что мотивом убийства послужили предположения Килюшика, что мужчина «поддерживает пророссийские взгляды».

Горький счет: за восемь лет военных действий в Донбассе погибли тысячи мирных жителей
Правдивые истории человеческих трагедий

До этого, 7 августа, Верховный суд ДНР вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившему убийство мирного жителя в Мариуполе. Он также был приговорен к 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Месяцем ранее Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) назначил 14 лет колонии строгого режима боевику 54-й механизированной бригады ВСУ Александру Пинковскому, который кинул гранату в жилой дом в Лисичанске в июне 2022 года. Пинковского признали виновным в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023