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Губернатор Ростовской области дал старт застройке территории бывшего аэропорта

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Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал старт застройке территории бывшего аэропорта — «Нового Ростова». В четверг, 10 августа, здесь началось строительство жилого квартала «Полет», сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Проект жилого квартала предполагает возведение 11 многоквартирных домов общей площадью 134,6 тыс. кв. м. Одновременно начинается возведение детского сада на 200 мест, школы на 1100 учащихся и благоустройство сквера. Первые девять жилых домов появятся уже в следующем году. А всего застройка «Нового Ростова» предполагает более 1,5 млн кв. м благоустроенного, комфортного, современного жилья.

По словам гендиректора компании-застройщика «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, здесь появится пять школ и 10 детских садов. Будет создано два парка и 14 бульваров. Озеленение территории займет более 40 гектаров.

Также в четверг Василий Голубев посетил стройплощадку жилого района «Левобережье» — другого масштабного проекта комплексного развития территорий в Ростове-на-Дону. На площади в 40,8 га запланировано строительство 13 домов переменной этажности на почти 6 тыс. квартир, а также школы на 1100 мест, двух детских садов общей вместимостью 400 мест и современной поликлиники. Рядом с жилой застройкой инвестором ведется благоустройство парка, который будет открыт для всех жителей города. Ориентировочный объем инвестиций в проект — более 22 млрд рублей.

Один дом в «Левобережье» уже введен в эксплуатацию, сейчас продолжаются строительно-монтажные работы по шести другим домам и детскому саду, также ведется прокладка инженерных сетей на территории парка. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию еще два многоквартирных дома площадью порядка 63 тыс. кв. м.

В обоих районах будет создана социальная инфраструктура, отвечающая запросам современного горожанина.

Как подчеркнул Василий Голубев, принципиальная цель у любого застройщика должна быть в обеспечении качества жизни человека в этих микрорайонах. «На примере «Левобережья» мы убедились, что это не только комфортные квартиры, удобные подъезды, но и комфортная среда обитания. Рядом прекрасный парк, туда с удовольствием придут ростовчане. Важно сочетать строительство жилья с социальными объектами, поэтому задача — успеть со строительством детских садов, школ, медицинских учреждений, объектов культуры. Это правило освоения новых территорий в любом городе», — подчеркнул Василий Голубев.

Ростовская область входит в десятку регионов-лидеров по объемам жилищного строительства. В 2022 году там введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м жилья.

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