«Известия» показали последствия удара ВСУ по Горьковскому Белгородской области

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Горьковский Белгородской области два снаряда взорвались около жилых домов и школы. О последствиях удара украинских боевиков рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова 10 августа.

На кадрах можно увидеть воронки от снарядов, поврежденные автомобили, выбитые стекла окон учебного учреждения.

«Слышим — бах, оно струится так, пошелестело. Вот там жахнуло, за посадкой. И где-то минут через пять еще раз туда. Там было зерно покошенное, оно загорелось, задымилось. Потом сказали, что Димка погиб. Это мой механик, мой кум. Ноги побило ему», — рассказал житель села Виктор Назаринко.

Он также сообщил, что удар снаряда задел еще нескольких человек. Мужчина признался, что при обстреле ему было страшно.

Жена пострадавшего также ответила на вопрос военкора о том, как получил ранения ее муж. По словам жительницы, при прилете снаряда ему раздробило кости стопы.

«Он как раз шел от машины, волной или как-то, я не знаю. Он уже упал, и ему стопы раздробило», — поделилась Евгения Панамарева.

Она подтвердила, что пострадали жители ближайших домов. Среди них были ее сосед с дочкой и еще один мужчина, также погиб мальчик.

Об обстреле Горьковского накануне сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате атаки ВСУ погиб человек, четверо пострадали. По его словам, трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, а одна женщина была контужена.

Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные российские регионы на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Белгородская область также часто подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Целями ударов зачастую становятся гражданская инфраструктура и мирные жители.

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