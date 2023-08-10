Реклама
Прямой эфир
Общество
Карчаа допустил подготовку Украиной провокаций в отношении Запорожской АЭС
Общество
Боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
Происшествия
Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке
Мир
Военнослужащие ВСУ открыли огонь по своим за отказ пересекать Днепр
Общество
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 82
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Общество
Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области возросло до двух
Общество
Запорожская АЭС вновь осталась без энергопитания от основной ЛЭП
Туризм
Первая группа туристов из Китая прибыла в РФ по соглашению о безвизовом обмене
Общество
На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия»
Мир
В Германии загорелась крупнейшая свалка металлолома
Мир
Глава Rheinmetall счел €100 млрд для армии ФРГ недостаточными
Мир
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Сюжет:

«Известия» показали последствия удара ВСУ по Горьковскому Белгородской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Горьковский Белгородской области два снаряда взорвались около жилых домов и школы. О последствиях удара украинских боевиков рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова 10 августа.

На кадрах можно увидеть воронки от снарядов, поврежденные автомобили, выбитые стекла окон учебного учреждения.

«Слышим — бах, оно струится так, пошелестело. Вот там жахнуло, за посадкой. И где-то минут через пять еще раз туда. Там было зерно покошенное, оно загорелось, задымилось. Потом сказали, что Димка погиб. Это мой механик, мой кум. Ноги побило ему», — рассказал житель села Виктор Назаринко.

Он также сообщил, что удар снаряда задел еще нескольких человек. Мужчина признался, что при обстреле ему было страшно.

Жена пострадавшего также ответила на вопрос военкора о том, как получил ранения ее муж. По словам жительницы, при прилете снаряда ему раздробило кости стопы.

«Он как раз шел от машины, волной или как-то, я не знаю. Он уже упал, и ему стопы раздробило», — поделилась Евгения Панамарева.

Она подтвердила, что пострадали жители ближайших домов. Среди них были ее сосед с дочкой и еще один мужчина, также погиб мальчик.

«Нужно еще постараться. Но финиш уже виден»
Спецкор «Известий» посетил один из самых горячих участков линии соприкосновения в ДНР

Об обстреле Горьковского накануне сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате атаки ВСУ погиб человек, четверо пострадали. По его словам, трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, а одна женщина была контужена.

Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные российские регионы на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Белгородская область также часто подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Целями ударов зачастую становятся гражданская инфраструктура и мирные жители.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023