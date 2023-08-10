На правом берегу Днепра в Херсонской области заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь по своему же подразделению. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил источник «Известий».

Как отмечается, это произошло в районе города Берислав — на правом берегу Херсонской области. Там украинские боевики отказались форсировать реку на лодках, тогда заградотряд открыл по ним огонь.

В конце июля командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев рассказывал, что в качестве членов заградительных отрядов в рядах ВСУ действуют инструкторы из стран НАТО. Так, по его словам, в каждой роте насчитывается до 10 иностранных бойцов в основном из стран Прибалтики и Грузии, которые выступают в такой роли.

Месяцем ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «брошенных на убой» вместо наемников украинцах. Он добавил, что штурмовики стараются найти возможность перейти на мирную сторону, однако им препятствуют заградотряды на второй линии обороны, состоящие из боевиков радикальной террористической группировки «Азов» (запрещена в РФ) и «Кракена».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.