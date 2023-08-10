Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины включает в себя различные виды вооружений, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выстроить в одну цепь. Однако покрыть этой цепью весь фронт не удается. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин заявил в четверг, 10 августа.

«Кто-то говорит, что ПВО Украины практически уничтожена, включая и импортные вооружения, и советские. В любом случае, если бы системы работали хорошо, не прилетали бы наши ракеты, а украинцы сами говорят о том, что, к примеру, не могут сбивать наши «Кинжалы», а большинство «Калибров» всё равно достигают целей», — сказал Дандыкин в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что ВСУ пытаются объединить поставленные странами Запада разномастные системы ПВО в единую цепь, но защитить весь фронт с их помощью не удается.

«У Украины есть разные системы, разного применения, разного радиуса дальности. Есть ближнего, есть дальнего», — сказал эксперт.

Он отметил, что самый большой комплекс по дальности — Patriot, но он и сам очень дорогостоящий, и ракеты стоят больших денег. Чтобы защитить с его помощью весь фронт, потребуются огромные средства, заключил он.

Ранее, 8 августа, экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что российские военные в течение последних четырех месяцев почти полностью уничтожили систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передает RT.

Он уточнил, что Украине, НАТО и США нечего противопоставить России в вопросе противодействия воздушным угрозам, а системы ПВО Patriot оказались неэффективными против российских войск.

Джонсон также назвал абсурдом навязчивые заявления Киева о сбиваемых российских ракетах, сообщает телеканал «360».

Ранее в тот же день CNN со ссылкой на американских и европейских высокопоставленных чиновников сообщила, что Украина не смогла дойти до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления. Кроме того, ВСУ понесли огромные потери, из-за чего приходится отступать, уточнялось в материале.

6 августа экс-морпех США Брайан Берлетик отметил, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. По его мнению, российские линии обороны созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.