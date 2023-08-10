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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

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Фото: AP Photo/Kin Cheung
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Украинские военные ударили по Донецку кассетными боеприпасами. Об этом 10 августа говорится в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские боевики вели обстрел из артиллерии 155-мм калибра. Было выпущено три кассетных боеприпаса.

Ранее в этот день в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден детский сад.

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Накануне стало известно, что украинские боевики также выпустили за полчаса 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о смерти мирного жителя в результате удара по Куйбышевскому району города, а также трех человек при обстреле Петровского. Среди погибших была девочка 2019 года рождения.

ВСУ ежедневно наносят удары по территории ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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