ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские военные ударили по Донецку кассетными боеприпасами. Об этом 10 августа говорится в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские боевики вели обстрел из артиллерии 155-мм калибра. Было выпущено три кассетных боеприпаса.

Ранее в этот день в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден детский сад.

Накануне стало известно, что украинские боевики также выпустили за полчаса 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о смерти мирного жителя в результате удара по Куйбышевскому району города, а также трех человек при обстреле Петровского. Среди погибших была девочка 2019 года рождения.

ВСУ ежедневно наносят удары по территории ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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