Открытый бассейн построят в акватории Финского залива к лету 2025 года

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге к лету 2025 года планируют построить круглогодичный бассейн. Соответствующий проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщается на сайте ведомства.

Бассейн появится в акватории Финского залива. Под строительство выбран земельный участок на территории общественного пространства «Флагшток» в западной части Крестовского острова.

«Комплекс на Крестовском острове представляет собой открытый физкультурно-оздоровительный бассейн, возводимый на гидротехническом сооружении III класса. При этом гидротехническое сооружение располагается в Невской губе и защищает бассейн от воздействия волн и льда Финского залива», — прокомментировала главный эксперт проекта Марина Куртикова.

Как уточняет телеканал «78», на гидросооружении разместят два открытых бассейна размерами 50х25 м и 20х10 м, а также здание, разделенное на зону для посетителей и служебную зону. В первой помимо бассейнов разместят пляжную зону, спа-комплекс, террасу с ваннами для гидромассажа, кафе, вестибюль, раздевалки и душевые.

Объем инвестиций в проект не называется.