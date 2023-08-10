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В бундестаге заявили о риске втягивания ФРГ в конфликт с РФ из-за ракет Taurus
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Пожар вспыхнул на крупнейшей свалке металлолома в Германии

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