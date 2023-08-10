Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области возросло до двух

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Чаусы Брянской области погибли два человека. Об этом 10 августа заявил глава региона Александр Богомаз.

«Еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что также пострадали два жителя — мужчина и женщина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в этот день глава региона также заявил о том, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Чаусы Погарского района Белгородской области получили повреждения имущества сельскохозяйственного предприятия. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

ВСУ начали обстреливать приграничные регионы России после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.