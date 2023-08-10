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Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области возросло до двух

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Фото: ТАСС/Группа ВК «Климово_32»
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При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Чаусы Брянской области погибли два человека. Об этом 10 августа заявил глава региона Александр Богомаз.

«Еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что также пострадали два жителя — мужчина и женщина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Ранее в этот день глава региона также заявил о том, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков села Чаусы Погарского района Белгородской области получили повреждения имущества сельскохозяйственного предприятия. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

ВСУ начали обстреливать приграничные регионы России после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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