Дерзкие игры: подростки призывают демонов, японцы в люках и «Аманда»

Предстоящие выходные предложат российским зрителям сразу несколько многообещающих премьер в разных жанрах. Среди главных новинок уикенда — итальянская драмеди «Аманда», японский триллер «Импостер», хоррор «Два, три, демон приди!». Также выходят «Идеальная ложь» с Эмманюэль Берко и подростковая комедия «Развод по-геймерски». «Известия» рассказывают, на что идти в кино в конце недели.

«Аманда»

18+

Режиссер: Каролина Кавалли. В ролях: Бенедетта Поркароли, Галатея Беллуджи, Джованна Меццоджорно, Микеле Брави, Моника Наппо, Анастасия Ахвледиани, Раффаэлла Антинуччи, Моника Авезани

«Аманда» — успешный дебют итальянского режиссера Каролины Кавалли, в 2022-м фильм показали на 79-м Венецианском МКФ и в Торонто. Тогда картина получила преимущественно положительные отзывы, но только сейчас добралась до российского проката.

Если еще недавно был популярен сюжет про кризис среднего возраста, то теперь в тренде разочарованные жизнью миллениалы в возрасте 23–26 лет. Новинка рассказывает историю 24-летней Аманды. Девушка вернулась к обеспеченным родителям после учебы за границей, но отношения не ладятся: инфантильная героиня то и дело конфликтует с ними из-за постоянного контроля и придирок. Еще у нее совсем нет друзей, хотя она регулярно ходит на вечеринки. Вот тут многие ровесники Аманды среди зрителей могут сказать про героиню: «Буквально я!» Девушка решает наладить отношения с подругой детства, с которой она не виделась много лет.

Получилась забавная драмеди о взрослении, поиске себя, одиночестве и дружбе, а постоянные подколы и саркастичные комментарии Аманды вызовут улыбку даже у самого серьезного зрителя.

«Импостер»

18+

Режиссер: Кадзуёси Кумакири. В ролях: Юто Накадзима, Нао, Кэнто Нагаяма, Хару Куроки

Японский режиссер Кадзуёси Кумакири вернулся в Россию с новым триллером. Есть в его портфолио и престижная отечественная награда — «Золотой святой Георгий», который он получил на 36-м Московском международном кинофестивале за криминальную драму «Мой мужчина».

Главного героя, на которого зрители смотрят 90% фильма, сыграл популярный на родине актер Юто Накадзима. И хотя многие японские картины могут показаться в России весьма специфичными (эмоциональность актеров, особое внимание к традициям и культурным нормам), «Импостер» смотрится легко.

Главный герой Шунсуке веселится на корпоративе по случаю своей предстоящей свадьбы. После празднования сильно выпивший протагонист падает в открытый посреди ночи заброшенный канализационный люк и повреждает ногу. Выбраться у него не получится — лестница, ведущая на поверхность, сломана. В бетонной яме работают телефонная связь и интернет, но GPS-сигнал сбоит и, кроме неба, сквозь люк ничего не видно. Из-за этого полиция, не совсем доверяющая нетрезвому Шунсуке, не может найти бедолагу. Герой создает фейковый аккаунт в соцсети, чтобы пользователи отыскали его. Параллельно Шунсуке понимает, что происшествие — не случайность.

В оригинале фильм называется «#Люк» (от англ. #Manhole), и хештег в нем не просто так. Новинка открыто высмеивает культуру социальных сетей: главный герой создает женский аккаунт на сайте, так как девушкам охотнее помогают, а обсуждение спасения пользователями в комментариях перерастает в полный хаос.

«Два, три, демон, приди!»

18+

Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу. В ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи, Зои Теракс, Крис Алозио, Александрия Стеффенсон, Маркус Джонсон, Санни Джонсон

Фильм претендует на то, чтобы стать лучшим хоррором лета. Режиссерами выступили Дэнни и Майкл Филиппу, создатели крупного YouTube-канала RackaRacka (6,7 млн подписчиков), для них это дебютный проект. А права на ленту после ее презентации на кинофестивале «Сандэнс» купила студия A24, подарившая миру «Реинкарнацию», «Солнцестояние» и «Все страхи Бо».

Простой и проходной «пугалкой» «Два, три, демон, приди!» назвать нельзя: фильм следует тренду на психические расстройства и непроработанные травмы, но совмещает это с подростковым кризисом. В оригинале фильм называется «Поговори со мной», что, с одной стороны, намекает на общение с духами и демонами, а с другой — на одиночество главной героини.

Сюжет незамысловатый: группа подростков устраивает спиритический сеанс. Для призыва жутких духов достаточно прикоснуться к керамической руке и рассказать считалочку. Потусторонняя сущность вселяется в тело главной героини Мии, которая недавно пережила смерть матери. Призванные силы выходят из-под контроля и пытаются забрать душу младшего брата подруги Мии.

Так как режиссеры близки к подростковой культуре, то отношение персонажей ко всякой «чертовщине» выглядит правдоподобно: их не пугают призраки и сеансы одержимости они выкладывают в соцсети, чтобы набирать лайки и просмотры. «Два, три, демон, приди!» вызывает приятное чувство ностальгии: кто в детстве не пытался призвать пиковую даму?

«Идеальная ложь»

16+

Режиссер: Сильвен Деклу. В ролях: Ребекка Мардер, Бенжамен Лаверн, Эмманюэль Берко, Марк Барбе, Паскаль Элсо, Седрик Аппиетто, Жан-Эмманюэль Паньи, Паскаль Ренерик

Оригинальное название новой французской картины Сильвена Деклу — «Большие надежды», но прямого отношения к одноименному роману Чарльза Диккенса она не имеет. Хотя в обоих произведениях затрагивается тема карьеризма и конфликта между бедными и богатыми. Главную роль исполнила Ребекка Мардер («Мое преступление» Франсуа Озона), обладательница приза Каннского кинофестиваля Эмманюэль Берко, а также Бенжамен Лаверн.

Главные герои, амбициозная Мадлен и ее возлюбленный Антуан, приходят на ужин к родителям мужчины, и за столом они обсуждают только политику (сводная тетя Антуана — бывший министр). Вечер позволяет девушке обзавестись связями, пробиться на государственные должности и наконец-то избавиться от комплекса классовой неполноценности. Но на следующий день пара вступает в конфликт с местным жителем на дороге. Дело доходит до драки, а потом и до убийства. Антуан и Мадлен прячут улики и обещают друг другу не вспоминать об инциденте, но их ложь постепенно раскрывается.

Получился интересный триллер с элементами драмы, затрагивающий темы социального неравенства. А Сильвен Деклу заставляет зрителей задуматься, может ли убийца сделать мир лучше и в чем отличие между тайной и ложью.

«Развод по-геймерски»

18+

Режиссер: Хьюго П. Томас. В ролях: Ванесса Паради, Эван Бурдель, Ной Зандуш, Алаис Бертран, Клара Мачадо, Орельен Мулен, Мари Сальвета, Франк Роперс, Мариэль Готье, Флориан Фрескет

В 2016-м Хьюго П. Томас привлек внимание Каннского кинофестиваля фильмом «Вилли I», но награды так и не получил. Через шесть лет перерыва он вернулся с новой картиной и снова комедийной драмой, но на этот раз о подростках. И режиссерское кресло ему делить не пришлось: «Развод по-геймерски» — его сольный дебют.

14-летние лучшие друзья Жордан и Патрик живут в небольшой деревне на юге Франции, а их главное хобби — видеоигры. Парочка играет на PlayStation и даже ведет прямые трансляции для небольшого круга фанатов. В один роковой день приставка ломается и восстановлению не подлежит. Накануне Жордана неудачно подстригли, и мальчишке пришлось побриться под ноль. Одноклассники и знакомые подумали, что тот заболел раком, и это подтолкнуло друзей совершить аферу: притвориться больным и попросить пожертвований. Так они смогут быстро заработать на новую консоль. Но долго скрывать обман у них не выходит.

В «Разводе» больше драмы, чем комедии: тут и проблемное взросление подростка, и жизнь в захолустье, где виртуальный мир — единственная отдушина, и буллинг с дружбой и любовью. В общем, тут есть всё, что может беспокоить юношу из провинции.