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В МЭР заявили о возможности туристов поехать в Китай без виз на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские группы туристов уже на следующей неделе смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения, сообщил 10 августа директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

Он отметил, что все процедуры для запуска поездок завершены.

«Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Для оформления группового тура туристу нужно обратиться в турагентство, которое занимается организацией поездок в Китай, уточнил Кондратьев.

«При увеличении турпотока Минэкономразвития будет оперативно реагировать на запросы бизнеса, в том числе и по увеличению количества рейсов», — заявили в ведомстве.

Представитель Минэкономразвития добавил, что групповые поездки будут дешевле примерно на 20–30% по сравнению с индивидуальными.

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В этот день в рамках механизма групповых безвизовых обменов в Россию прибыла первая группа из 23 туристов из китайского города Сиань. Туристов ждет насыщенная недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге.

1 августа Минэкономразвития РФ объявило о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.

26 июля директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что запуск безвизового туристического обмена между РФ и КНР очень выгоден для РФ, поскольку это положительно скажется на экономике.

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