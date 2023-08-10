В МЭР заявили о возможности туристов поехать в Китай без виз на следующей неделе

Российские группы туристов уже на следующей неделе смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения, сообщил 10 августа директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.



Он отметил, что все процедуры для запуска поездок завершены.



«Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов», — приводит его слова пресс-служба министерства.



Для оформления группового тура туристу нужно обратиться в турагентство, которое занимается организацией поездок в Китай, уточнил Кондратьев.



«При увеличении турпотока Минэкономразвития будет оперативно реагировать на запросы бизнеса, в том числе и по увеличению количества рейсов», — заявили в ведомстве.



Представитель Минэкономразвития добавил, что групповые поездки будут дешевле примерно на 20–30% по сравнению с индивидуальными.

В этот день в рамках механизма групповых безвизовых обменов в Россию прибыла первая группа из 23 туристов из китайского города Сиань. Туристов ждет насыщенная недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге.



1 августа Минэкономразвития РФ объявило о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.

26 июля директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что запуск безвизового туристического обмена между РФ и КНР очень выгоден для РФ, поскольку это положительно скажется на экономике.