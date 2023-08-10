Сквер «Аллея молодежи» в Белогорске откроют после обновления осенью

В Белогорске (Амурская область) осенью планируют завершить благоустройство сквера «Аллея молодежи». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект предусматривает установку входных арок с подсветкой, новых качелей, скамеек и урн. Также будет смонтирована система освещения.

Как уточняет Амурская служба новостей, перед входом на аллею со стороны улицы Победы планируется установить полусферы, препятствующие въезду транспорта.

Территорию благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость реализации проекта составляет 18,6 млн рублей.