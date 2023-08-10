Реклама
Прямой эфир
Общество
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 82
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Общество
Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области возросло до двух
Общество
Запорожская АЭС вновь осталась без энергопитания от основной ЛЭП
Мир
Президент Нигерии заявил о готовности к переговорам с лидерами переворота в Нигере
Мир
Минфин США продлил разрешение американцам платить налоги и сборы в РФ
Здоровье
Врач рассказала об опасности «тропических ночей» для здоровья
Здоровье
Врач оценил риск распространения в России штамма коронавируса EG.5 «Эрис»
Общество
Колокольцев заявил о критической нехватке личного состава в МВД
Туризм
В МЭР заявили о возможности туристов поехать в Китай без виз на следующей неделе
Общество
Карчаа назвал киевский режим главной угрозой безопасности Запорожской АЭС
Авто
Начались продажи электромикровэна Baojun Yunduo с креслами-кроватями в салоне
Мир
Экс-офицер ВСУ заявил о необходимости мобилизации «сотен тысяч» украинцев

Сквер «Аллея молодежи» в Белогорске откроют после обновления осенью

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белогорске (Амурская область) осенью планируют завершить благоустройство сквера «Аллея молодежи». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект предусматривает установку входных арок с подсветкой, новых качелей, скамеек и урн. Также будет смонтирована система освещения.

Как уточняет Амурская служба новостей, перед входом на аллею со стороны улицы Победы планируется установить полусферы, препятствующие въезду транспорта.

Территорию благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость реализации проекта составляет 18,6 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023