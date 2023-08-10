Начинающий водитель сбил двух человек на переходе в Тюмени

В Тюмени в результате наезда легковой иномарки под управлением начинающего водителя пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в ночь на 10 августа на улице Червишевский тракт. Автомобиль ВАЗ-2109 сбил двоих пешеходов, которые пересекали дорогу по регулируемому переходу.

«После осмотра пострадавших и оказания им помощи их доставили в ОКБ № 2. Сейчас пациенты находятся в реанимации в тяжелом состоянии», — рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Как уточняет Megatyumen.ru, за рулем машины находился 20-летний молодой человек, стаж вождения которого составляет один год. В 2023 году его 16 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД, из них за превышение скорость — восемь раз.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ночь на 9 августа на Алтае водитель Toyota Avensis сбил 15-летнего подростка, который шел по обочине дороги. Мальчик скончался на месте до прибытия скорой помощи. Как выяснилось, в момент ДТП автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.