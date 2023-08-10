Машина полиции перевернулась на дороге в Северной Осетии

В Северной Осетии на объездной дороге села Эльхотово перевернулся патрульный автомобиль Lada Granta, пассажир и водитель машины госпитализированы. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило МВД республики в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, автомобиль совершил опрокидывание, двигаясь со стороны селения Эльхотово в сторону города Прохладный, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что пострадавшие доставлены в республиканскую клиническую больницу города Владикавказа для медицинского осмотра.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее, 29 июля, стало известно, что сотрудник патрульно-постовой службы полиции погиб в результате аварии в Махачкале. Уточнялось, что водитель скончался на месте происшествия от полученных тяжелых телесных повреждений.