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Боксер Кузьмин выразил уверенность в победе Петровского над Джонсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боксер Марк Петровский одержит победу в предстоящем бою с Кевином Джонсоном. Уверенность в этом в беседе с «Известиями» 10 августа выразил его коллега боксер Сергей Кузьмин.

По его мнению, поединок Петровского и Джонсона будет непростым. Американский боксер опытный и многое умеет, однако у россиянина есть сильное преимущество — молодость.

«Я ставлю на молодость, на перспективу, что Марк сделает правильные выводы. Они, наверное, с командой уже посмотрели последний поединок, разобрали Кевина Джонсона. У него хорошая защита, у Кевина Джонсона, но нужно найти брешь в его обороне и нокаутировать», — заявил спортсмен.

Кузьмин также отметил, что к этому бою соперникам нужно быть готовыми не только физически, но и морально.

«Я думаю, молодость всё-таки возьмет верх и Марк победит», — резюмировал он.

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Ранее, 4 августа, Петровский рассказал «Известиям» о своей подготовке к поединку. Он отметил, что Джонсон не является его кумиром, но у американца в активе 20 нокаутов, к бою надо относиться серьезно.

Кевин Джонсон, в свою очередь, рассказал «Известиям», что тщательно готовится к поединку с Петровским. Он отметил, что его тренер изучает технику российского боксера и готовит подопечного «правильным образом».

Бой Петровского и Джонсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным поединком вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

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