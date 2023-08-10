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Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ села в Брянской области

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Фото: РИА Новости/Юлия Заболотько
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Один человек погиб, еще двое пострадали при обстреле села Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг, 10 августа, глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что в результате обстрела имеются повреждения имущества сельскохозяйственного предприятия. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Днем ранее под обстрел украинских боевиков попал поселок Горьковский Белгородской области. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пять снарядов разорвались в центре поселка рядом со школой. В результате обстрела один человек погиб и четверо пострадали.

Удары по приграничным российским регионам Киев начал осуществлять после начала спецоперации РФ по защите населения Донбасса. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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