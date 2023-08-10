Велокурьер в Москве попал под колеса авто после проезда на красный свет
Велокурьер, пересекавший улицу Стромынка в Москве на красный сигнал светофора, попал в ДТП. Об этом в четверг, 10 августа, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, 25-летний курьер на электровелосипеде пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора», — заявили в ведомстве.
Курьер был госпитализирован, его состояние не уточняется.
Также сообщается, что за рулем автомобиля находилась 45-летняя женщина.
Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, сказано в сообщении.
Ранее, 2 августа, водитель Jaguar сбил 17-летнего подростка в Москве, который переезжал пешеходный переход на самокате на запрещенный сигнал светофора. Юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. В отношении сбившего подростка водителя возбуждено уголовное дело.