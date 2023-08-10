Режим повышенной готовности объявили в Симферополе из-за погоды

В Симферополе (Республика Крым) объявлен режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом городская администрация сообщает 10 августа в своем Telegram-канале.

«По информации синоптиков, днем 10 августа, ночью и в первой половине 11 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, град, грозы, шквал 15–20 м/с», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет ИА «Крыминформ», при возникновении нештатных ситуаций горожане могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу, которая работает круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае с 10 по 11 августа может выпасть месячная норма осадков, это приведет к наводнениям. На юге Приморья будет усиление ветра до 27 м/с, а на мысах — до 33 м/с.