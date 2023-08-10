Ведущего из Магнитогорска нашли мертвым в Башкирии спустя четыре дня поисков

Александр Нурмухаметов, 34-летний ведущий из Магнитогорска, был найден мертвым спустя четыре дня его поисков. Об этом сообщает 10 августа поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб», — говорится на официальном сайте объединения. Иных подробностей не приводится.

Согласно информации «КП-Челябинск», в последний раз Нурмухаметова видели его друзья до того, как он должен был проводить фестиваль. Вечером 5 августа они подвезли его до гостиницы в районе горнолыжного центра «Банное», где мужчина собирался немного поспать, однако до своего номера ведущий не дошел.

Со слов его знакомых, тело было найдено в том же районе, на месте телефона и личных вещей не обнаружено. Следователи и судмедэксперты продолжают устанавливать причины и обстоятельства смерти Нурмухаметова. Его девушка опровергла версию о том, что ведущий задолжал большую сумму денег, а в Следственном комитете (СК) по Башкирии предварительно исключили криминальный характер в гибели мужчины.

Ранее в этот день нашли тело погибшей 16-летней девушки в овраге в лесу в Свердловской области. Ее отец рассказал, что на месте, где нашли ее тело, не было крови. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.

Ряд СМИ также сообщал, что девушка пошла пешком через лесопарк в направлении дома и пропала. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».