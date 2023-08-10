Орловская область получила 60 единиц спецтехники

В Орел прибыла колонна из 60 единиц различной дорожно-коммунальной техники. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и Орловской областью региону переданы грузовики, автовышки, экскаваторы, комбинированные дорожные машины, уборочные машины, «КамАЗы», бульдозеры, автокран, кран-манипулятор и другая техника. Машины прибыли в Орел 9 августа.

«Все машины в хорошем состоянии, полностью укомплектованы и готовы к работе на территории области. Часть техники будет распределена по муниципалитетам региона», — цитирует губернатора InfoOrel.ru.

Техника предназначена для содержания дорог и комплектования аварийной службы Орловской области. Машины задействуют в работе после технической подготовки и набора водителей.