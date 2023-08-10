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Путин поддержал передачу Объединенной судостроительной корпорации ВТБ

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом российский лидер заявил в четверг, 10 августа, на встрече с главой банка Андреем Костиным.

«Я поддерживаю это предложение. Знаю, что с вами коллеги тоже об этом говорили, прорабатывали предварительно», — сказал российский лидер.

Костин сообщил, что ВТБ тесно работает с судостроительным холдингом и предприятиями в ее составе, поэтому в банке знают о проблемах ОСК, в том числе финансовых.

Однако глава ВТБ заверил Путина, что банк приложит все силы для устранения существующих проблем.

«Я очень рассчитываю на то, что Ваши специалисты, они доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами», — сказал глава государства.

По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, передача ВТБ государственного пакета акций ОСК будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния судостроительного холдинга.

Объединенная судостроительная корпорация была создана указом в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

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10 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром», заявил, что российские верфи планируют спустить на воду около тысячи судов до 2035 года. По его словам, в стране в настоящий момент реализуются меры по строительству новых кораблей и обновлению гражданского флота, ведется работа по производству соответствующего российского оборудования.

16 июня Путин заявил, что на российских судоверфях в 2023–2028 годах планируется построить около 260 судов. По его словам, в ближайшие пять лет страна обновит торговый флот, на эти цели будут привлечены средства фонда национального благосостояния.

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