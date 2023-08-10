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Брат избитого участника СВО в Забайкалье рассказал о драке

Брат избитого участника СВО в Забайкалье: у него все лицо было в крови
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Фото: РЕН ТВ
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Александр, брат Михаила — участника СВО, избитого компанией людей в одном из кафе Забайкалья, рассказал 10 августа «Известиям» о произошедшем. Также в распоряжении издания оказались кадры с места происшествия.

Мужчина рассказал, что после избиения его брат позвонил посреди ночи и попросил о помощи. Александр сразу же выехал на место инцидента.

«Подъехал, машина стояла на дороге. Миша лежал весь в крови. Все лицо было в крови, опухло с левой стороны. И все, я испугался. Сказал (группе людей), что вы с инвалидами связываетесь», — отметил он.

Как отметил глава Нерчинско-Заводского муниципального округа Леонид Михалев, двоих участников конфликта арестовали.

«Произошел вопиющий факт, избили участника СВО, который в последствии попал в больницу», — прокомментировал он.

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Инцидент произошел 5 августа. Пьяная компания избила участника СВО. По данному факту возбудили два уголовных дела.

По сообщениям СМИ, избитый мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий. Отмечается также, что пострадавшего не только избили, но и повредили ему автомобиль.

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