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В Госдуме оценили идею Минцифры приравнять блогинг к экономической деятельности

Депутат Наумов: признать блогинг экономической деятельностью будет сложно
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов считает, что инициативу по признанию экономической деятельностью ведение блога будет сложно реализовать, так как в законодательстве пока не расшифровано само понятие «блогер». Об этом он рассказал «Известиям» 10 августа.

«В соцсетях зарегистрированы десятки миллионов граждан, и многие что-то пишут, выкладывают фото и видео. В какой момент такая их деятельность станет считаться профессиональной? С момента получения первого гонорара? Но, во-первых, гонорара за что: за рекламу товара в своем блоге или за подписку на свой закрытый канал, или за реакцию платеж?» — задался он вопросами.

По его мнению, проблема включения коммерчески успешных блогеров в законную экономическую деятельность не в сфере их классификации, а, во-первых, в добросовестности самих блогеров. У некоторых соблазн получить гонорар за рекламу наличными и утаить его реальный размер от налоговой всегда велик, отметил он.

«Во-вторых, [проблема включения блогеров в законную экономическую деятельность заключается] в надзоре профильных органов. В-третьих, в том, что доходы для многих блогеров на первых порах оказываются неожиданными, и многие подростки просто не в состоянии разобраться в тонкостях организации законного бизнеса на этом», — сказал депутат.

При этом он выразил мнение, что малый бизнес в России в целом нуждается в существенном упрощении бюрократических процедур и бухгалтерии.

«Кроме того, нужно обучать хотя бы азам ведения коммерческой деятельности уже со школы», — заключил Наумов.

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Ранее 10 августа сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова предложила работу блогеров отнести к экономической деятельности. Как узнали «Известия», Минцифры в своем ответе указало, что поддерживает инициативы и предложения, направленные на развитие медиаотрасли, в том числе сегмента информационных услуг. Инициативу поддержали и в Росстандарте.

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