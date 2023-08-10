Строительство нового блока больничного комплекса стартовало в Вилюйске

В городе Вилюйск в Якутии стартовало строительство второй очереди больничного комплекса. Работы начались в четверг, 10 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Проект второй очереди предусматривает строительство блока, в котором разместятся отделения МРТ, ультразвуковой диагностики, гастроскопии, реабилитации и восстановительного лечения после инсульта и инфаркта, детское отделение, родильное отделение, межрайонное первичное сосудистое отделение, отделение терапии.

«Весь современный комплекс, отвечающий всем требованиям и оснащенный новейшим оборудованием, заработает в полную силу в 2025 году. Специализированную медицинскую помощь в новой больнице уже получают не только жители Вилюйского района, но и соседних улусов — Верхневилюйского и Кобяйского», — прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, первую очередь комплекса открыли в феврале 2023 года. В здании находится отделение хирургии с операционными, отделение анестезиологии и реанимации. В общем блоке размещены приемное отделение, пищеблок, прачечная, рентген-диагностический кабинет, лаборатории.

Блоки больничного комплекса будут связаны между собой галереями и теплым переходом. Строительство ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».