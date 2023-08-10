Белому дому неизвестно о проверке обучаемых Пентагоном зарубежных лиц

Администрация США не знает, проводит ли Пентагон проверку тех лиц, обучением которых занимается, сообщила 9 августа газета Politico со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.



Кирби спросили, проверяют ли американские власти тех, кому помогают с военной подготовкой. Вопрос был задан в связи с ситуацией в Нигере, где военные подняли мятеж и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти.



Он ответил, что «не знает, проводит ли Пентагон проверку». При этом уточнил, что в рамках этой подготовки «часть времени уделяется вопросам поддержки демократии, верховенства закона и борьбы с коррупцией».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен призвал захвативших власть мятежников Нигера освободить президента Базума и его семью.



До этого, 8 августа, замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами захвативших власть мятежников. Ей удалось поговорить с генералом Муссой Салау Барму, самопровозглашенным главой обороны, и тремя полковниками, поддерживающими его.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.