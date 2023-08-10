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Сорвавшегося со скалы туриста из Москвы спасли в горах Кабардино-Балкарии

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Фото: Управление МЧС России по Кабардино-Балкарской республике
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В горах Кабардино-Балкарии спасли туриста из Москвы, который сорвался со скалы. Об этом сообщает МЧС по республике в четверг, 10 августа.

«В Черекском районе, на горе Архимед (высота 4 тыс. м), участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи. По предварительной информации, один турист сорвался со скалы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе трех человек с привлечением вертолета эвакуировали туриста 1989 года рождения и передали его медикам.

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8 августа стало известно, что мужчина сломал позвоночник после падения со склона и несколько дней ждал помощи в Сибири. Инцидент произошел, когда двое туристов путешествовали по тайге в Курагинском районе Красноярского края. Выяснилось, что мужчина хотел помочь сорвавшемуся товарищу, однако не было возможности связаться со спасателями. Они также не зарегистрировали свой поход.

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