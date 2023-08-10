Постоялые дворы Андриановых реконструируют в Воронеже за 112 млн рублей

В Воронеже определен победитель аукциона по выполнению реконструкции объекта культурного наследия «Постоялые дворы Андриановых». Стоимость контракта составила 111,8 млн рублей.

Работами займется единственный участник торгов — ярославская компания «ПСК Легион». В качестве заказчика выступает эксплуатационная служба Воронежской области. Об этом пишет ИА «Абирег».

В рамках контракта будут обновлены электроснабжение, водоснабжение и канализация. Также потребуется ремонт фасадов, кровли и полов здания, лестничных пролетов и подвалов. Выполнить работы необходимо до конца 2024 года.

В Пскове в 2024 году начнется реставрация разрушающейся церкви Одигитрии. Ее возвели в XVII веке. Проект реставрации разработан на основе научных изысканий архитектора Ю.П. Спегальского (1909–1969).