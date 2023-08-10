Опубликованы кадры из сгоревшей от взрыва дезодоранта квартиры в Красногорске

«Известия» 10 августа публикуют кадры из квартиры в подмосковном Красногорске, где произошел пожар из-за взрыва баллона с дезодорантом.

На них видно, что многочисленные предметы и все стены в квартире покрыты густым слоем сажи. Как рассказали соседи «Известиям», мужчина сильно захламил жилье, рабочие уже несколько часов выбрасывают обгоревшие вещи.

По одной из версий, быстрому распространению огня способствовало огромное количество предметов в квартире.

Пожар на Подмосковном бульваре Красногорска произошел 9 августа. В результате взрыва баллончика дезодоранта возгорание произошло в квартире на 12-м этаже.

Информации о пострадавших не поступало.