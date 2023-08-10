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Lada Granta и Geely Coolray стали самыми популярными моделями для бизнеса в I полугодии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В топ самых популярных моделей новых легковых авто по итогам I полугодия 2023 года вошли Lada Granta, Geely Coolray и Exeed VX. Об этом 10 августа сообщает «Газпромбанк Автолизинг».

Всего в двадцатку лидеров рейтинга по количеству проданных компанией автомобилей вошли пять моделей отечественной Lada: Granta, Niva Travel, Granta Cross, Niva Legend и «Granta Лифтбэк». Кроме того, особой популярностью пользовались четыре модели китайского автоконцерна Geely: Coolray, Tugella, Monjaro, Atlas Pro.

Также эксперты перечислили несколько моделей китайских Chery, Exeed и Haval: Tiggo 7 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Tiggo 8 Pro Max; LX, TXL, VX; Jolion, F7X.

По словам аналитиков, доля продаж Geely Coolray за год увеличилась в 3,6 раза, а Exeed VX стал лучше продаваться почти в пять раз, а Lada Granta — почти в шесть раз. При этом Lada Largus и Largus Cross, занимавшие высокие позиции в прошлом году, в 2023-м в число лидеров не вошли.

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Ранее, 4 августа, российские дилеры представили китайский кроссовер Geely Binye второго поколения, который известен россиянам под названием Coolray. Цена на ввезенный по параллельному импорту автомобиль начинается от 2,7 млн рублей.

Второе поколение Coolray дебютировало в Китае в прошлом году, с тех пор модель выпускается параллельно с первой генерацией кроссовера. Несмотря на общую платформу, новая итерация Coolray отличается полностью новым оборудованием, а также бамперами, оптикой и интерьером.

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