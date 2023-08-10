ВС Белоруссии пресекли несколько попыток полетов беспилотников

Минобороны Белоруссии сообщило о пресечении попыток полетов беспилотников над охраняемыми территориями страны. Об этом 10 августа пишет ведомство в своем Telegram-канале.

«За истекшие две недели военнослужащими вооруженных сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты. <...> Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей», — пишет ведомство.

По словам пресс-службы ведомства, именно при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были предотвращены попытки полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией.

Кроме того, за бдительность, профессионализм и решительность министр обороны Республики Беларусь наградил всех военнослужащих, участвующих в операции.

Ранее, 1 августа, сообщалось о замеченных на польско-белорусской границе вертолетах. Комментируя это, польский подполковник Яцек Горышевский рассказал в интервью радиостанции Zet, что белорусские военные предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы. Кроме того, он утвердил, что воздушное пространство нарушено не было.

Однако позже министерство иностранных дел Польши заявило, что белорусские вертолеты якобы нарушили воздушное пространство страны. В связи с этим в ведомство был вызван поверенный в делах Белоруссии, где дипломату выразили решительный протест и потребовали объяснить инцидент.

До этого, 2 июля, сообщалось, что Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Глава МВД республики Мариуш Каминьский указал, что в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.