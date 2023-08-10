Охотник из Югры принял подростка за гуся и выстрелил в него

69-летний житель Березовского района Югры по ошибке подстрелил из охотничьего ружья 15-летнего подростка, перепутав его с дикой птицей. Об этом 10 августа сообщили на сайте прокуратуры Ханты-Мансийского округа — Югры.

Предварительно, 8 августа во время охоты на реке Северная Сосьва около деревни Кимкъясуй мужчина, находясь в лодке, ошибочно выстрелил в направлении находящегося в водоеме подростка.

Несовершеннолетнего госпитализировали с ранением головы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни».

В мае житель Магаданской области застрелил охотника, перепутав того с медведем. 66-летний мужчина совершил выстрел, находясь на расстоянии порядка 250 м от другого охотника. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).