Уборка пшеницы стартовала в Хабаровском крае

В Хабаровском крае аграрии приступили к уборке пшеницы. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Пшеницей в этом году засеяно 1,8 тыс. га полей. На сегодняшний день намолочено 676 т зерна.

«Пшеница, как остальные зерновые, кроме гречихи, в основном используется на корм сельхозживотным. Высокие качественные свойства выращенного зерна позволяют обеспечить полноценный рацион кормления для скота», — рассказала первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия края Алена Селезнева.

В конце июля в регионе началась уборка ячменя, уже собрано 1,4 тыс. т. С августа приступили к уборке овса. Также продолжается заготовка грубых кормов, на данный момент выполнено 72% от плана.