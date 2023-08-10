Дело возбуждено после нападения группы подростков на ровесников в Ленобласти

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после сообщений о группе подростков, которые избивают и грабят детей в Янино Ленинградской области. Об этом в четверг, 10 августа, рассказала пресс-служба регионального ведомства.

Согласно появившейся в СМИ информации, компания грабит детей, избивает их и снимает происходящее на видео, размещая затем в соцсетях.

Как рассказали местные жители «Известиям», подобные нападения происходят систематически. Несколько дней назад произошел аналогичный случай, когда похожие на эту банду молодые люди угрожали подросткам пневматическим пистолетом.

«Шли просто, игнорировали его, пока он посвистывал. В итоге он догнал нас, пристал к нашим футболкам, ему одна не понравилась — с символикой буквы В. Обещал прострелить колени, если еще раз увидит нас здесь в Янино», — вспоминает один из пострадавших школьников.

По данным «Известий», вооруженного подозреваемого уже задержали. Личности остальных участников сейчас устанавливают. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

О ситуации также доложили главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее, 1 августа, в Нижнем Новгороде группа мужчин напала на двух 18-летних подростков, нанеся им телесные повреждения в область головы. Региональное управление СК возбудило уголовное дело о покушении на убийство.