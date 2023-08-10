Дело возбудили по факту гибели рабочего сельхозкооператива в Приморье

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, которого придавил слетевший с домкрата автомобиль. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Трагедия произошла 26 июля на территории сельскохозяйственного производственного кооператива в Лесозаводске. По данным следствия, установленный домкрат слетел, когда под машиной находился ремонтировавший ее мужчина.

Рабочий получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА PrimaMedia. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

3 августа сообщалось о гибели 59-летнего рабочего на территории цементного завода в Коломне (Московская область). Его ударило по голове крышкой люка цистерны, перевозившей цемент.