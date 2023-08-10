Россияне объяснили нежелание отдавать ребенка в частную школу

Высокая стоимость обучения является основной причиной, по которой россияне не отдают детей в частные школы. Об этом 10 августа сообщила «Газета.Ru», основываясь на данных опроса MAXIMUM Education.

86% родителей рассказали, что их дети всегда обучались в государственных школах. У 9% опрошенных дети посещают частные учебные заведения. Остальные рассказали, что в их семье посещали частные школы, но затем перешли в обычные.

Среди тех, кто не планирует отдавать ребенка в частную школу, в качестве причин указали высокую стоимость обучения (53%), несоответствие качества обучения и цены (27%), неудобное расположение (12%), высокую загруженность (5%), повышенные требования при поступлении (3%).

В качестве преимуществ частных школ россияне назвали индивидуальный подход к ученикам (27%), благополучное окружение (24%), компетентность учителей (20%) и лучшие оборудование в классах и питание (17%).

Те родители, чьи дети уже ходят в частную школу, также назвали среди минусов стоимость обучения (50%) и несоответствие качества обучения и цены (25%). Остальные не назвали никаких недостатков.

8 июня сообщалось, что в Москве учится только около 6% российских школьников, однако при сдаче единого государственного экзамена именно на их долю приходится каждая пятая работа, которая набирает 100 баллов. Кроме того, москвичи также выигрывают больше половины всероссийских олимпиад, тогда как школьники из Санкт-Петербурга отстают от них в несколько раз.