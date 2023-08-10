Пушилин заявил, что ВС России выбили ВСУ из поселка Урожайное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) некоторое время были закреплены на севере поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР), но бойцы российской армии выбили их. Об этом 10 августа в эфире «Соловьев Live» сообщил врио главы региона Денис Пушилин.



По его словам, какое-то время украинская армия занимала позиции в северной части Урожайного, однако Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по противнику и выбили его из поселка.



«Были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — сообщил он.



Пушилин также добавил, что украинские боевики пытаются занять населенный пункт Старомайорское, который находится западнее Урожайного, но им не удается улучшить свое положение.



Он подчеркнул, что ВС РФ ежедневно продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях и не дают противнику закрепиться. Кроме того, продвижение отмечается на авдеевском направлении, где российские войска планомерно занимают населенный пункт.

Ранее, 8 августа, российские военнослужащие группировки «Восток» отразили атаки противника, который наступал в направлении Урожайного при поддержке бронетехники.



До этого, 7 августа, Пушилин назвал краснолиманское направление одним из самых успешных в плане улучшения позиций. Он отметил, что российская армия продолжает продвигаться вперед, освобождая территорию ДНР.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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