Строительство детсада возобновят в Привокзальном районе Комсомольска

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) определили нового подрядчика на строительство детского сада в Привокзальном районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минстрой.

«В качестве нового подрядчика определен ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «Система». Он скорректирует проектную и рабочую документацию и приступит к возведению дошкольного учреждения», — рассказали в министерстве.

Как уточняет ИА AmurMedia, с предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут из-за недобросовестного выполнения работ. Он успел возвести стены и выполнил наружную отделку.

Согласно проекту, трехэтажный детсад расположится на участке площадью 3,5 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на 350 воспитанников.