Реклама
Прямой эфир
Армия
В ДНР указали на готовность российской армии к полноценному наступлению
Происшествия
Три человека пострадали во время пожара на воздушном шаре в Подмосковье
Экономика
Глава Минсельхоза рассказал об экспортных планах на 2023/24 сельхозгод
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной Conflict Intelligence Team
Мир
Российская туристка погибла в Абхазии
Интернет и технологии
Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября
Здоровье
Врач оценил риск распространения в России штамма коронавируса EG.5 «Эрис»
Экономика
Путин поддержал передачу ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации
Интернет и технологии
Россияне среди соцсетей больше всего времени проводят во «ВКонтакте»
Происшествия
Экс-главу московского района ограбили на $120 тыс.
Туризм
Россия предложила Индии отменить визы для группового туробмена
Общество
Отец погибшей 16-летней девушки на Урале показал место обнаружения тела
Экономика
Мантуров назвал последствия передачи ВТБ контрольного пакета акций ОСК

В «Лаборатории Касперского» рассказали о самом смешном случае взлома банка

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о самом смешном случае взлома банка, с которым он столкнулся. В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 10 августа, он поделился подробностями истории, когда хакер успешно взломал системы банка, но перепутав компьютеры, случайно активировал систему защиты.

«В банке стоят два компьютера, они абсолютно одинаковые. Единственная разница в том, что один компьютер управляющий, а второй «смотрящий». Он видит все транзакции, но не может в них вмешиваться», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что эти одинаковые компьютеры меняются в случае, если основной выходит из строя и злоумышленник по ошибке зашел именно на резервный.

По словам, Голованова, хакер пытался забрать с него деньги, не поняв, что рядом стоит точно такой же, но с реальным управлением. Во время его манипуляций на этом резервном компьютере в попытках украсть финансовые средства, сработало сразу несколько систем безопасности. Деньги, разумеется, хакеру снять не удалось.

«На основном всё работает, и пароли одинаковые, всё одно и то же, только он до него не дошел. Поэтому я назвал бы этот рекорд так: «пацан к успеху шел, но не фартануло», — пошутил Голованов.

Чужим умом: как хакеры используют искусственный интеллект для киберпреступлений
Нейросети способны автоматизировать процессы взлома в Сети

В июне эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую рассылку, которую киберпреступники проводят якобы от имени HR-отделов крупных организаций. Мошенники стали обманывать сотрудников компаний, которые собираются в отпуск. Они рассылают «срочные» письма от имени отдела кадров, а по факту получают доступ к личным и корпоративным данным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023