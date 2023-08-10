В «Лаборатории Касперского» рассказали о самом смешном случае взлома банка

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о самом смешном случае взлома банка, с которым он столкнулся. В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 10 августа, он поделился подробностями истории, когда хакер успешно взломал системы банка, но перепутав компьютеры, случайно активировал систему защиты.

«В банке стоят два компьютера, они абсолютно одинаковые. Единственная разница в том, что один компьютер управляющий, а второй «смотрящий». Он видит все транзакции, но не может в них вмешиваться», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что эти одинаковые компьютеры меняются в случае, если основной выходит из строя и злоумышленник по ошибке зашел именно на резервный.

По словам, Голованова, хакер пытался забрать с него деньги, не поняв, что рядом стоит точно такой же, но с реальным управлением. Во время его манипуляций на этом резервном компьютере в попытках украсть финансовые средства, сработало сразу несколько систем безопасности. Деньги, разумеется, хакеру снять не удалось.

«На основном всё работает, и пароли одинаковые, всё одно и то же, только он до него не дошел. Поэтому я назвал бы этот рекорд так: «пацан к успеху шел, но не фартануло», — пошутил Голованов.

В июне эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую рассылку, которую киберпреступники проводят якобы от имени HR-отделов крупных организаций. Мошенники стали обманывать сотрудников компаний, которые собираются в отпуск. Они рассылают «срочные» письма от имени отдела кадров, а по факту получают доступ к личным и корпоративным данным.