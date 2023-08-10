Российская туристка погибла в Абхазии

В Абхазии скончалась 64-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Об этом 10 августа сообщил директор Рицинского национального парка Адамур Багателия.

По его словам, автомобиль с туристами попал в аварию на 24-м км дороги к озеру Рица.

«Машина перевернулась. К сожалению, туристка, гражданка России, погибла», — сказал он «Sputnik Абхазия».

Остальных пострадавших доставили в Гагрскую больницу.

9 июля в горах Абхазии сильное течение во время ливня унесло туристку из Москвы. Трагедия случилась в Гагрском районе в селе Алахадзы. Женщина отдыхала в Абхазии вместе с супругом.