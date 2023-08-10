На российском рынке появились гибридные минивэны BYD Song Max DM-i

Российские дилеры ввезли по параллельному импорту в страну китайские минивэны BYD Song Max DM-i. Цена на новинку начинается от 3,6 млн рублей. Об этом 10 августа сообщает «Газета.Ru».

Силовая установка Song Max DM-i ― гибридная. Она состоит из полуторалитрового мотора и электродвигателя: их суммарная мощность составляет 307 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у минивэна 7,9 с, а запас хода ― до 1090 км.

BYD Song Max DM-i вмещает в себя семь человек, в том числе водителя. Автомобиль предлагает покупателю кожаную отделку кресел, климат-контроль, мультируль, аудиосистему и камеру заднего вида.

Ранее, 9 августа, на российском рынке начались продажи китайского гибридного кроссовера Wey Lanshan. Цена на ввезенный по параллельному импорту авто 2023 года выпуска начинается от 6,3 млн рублей.

Главная фишка гибрида Lanshan ― запас хода 1200 км при полном баке и заряженной батарее электродвигателя. Автомобиль оборудован полуторалитровым турбомотором в паре с электрической установкой. Суммарная мощность такой комбинации ― 517 л.с. Время разгона до 100 км/ч занимает у Wey Lanshan 4,9 с.