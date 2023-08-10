Глава Минсельхоза рассказал об экспортных планах на 2023/24 сельхозгод

В 2023/24 сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года, Минсельхоз РФ планирует экспортировать порядка 55 млн т зерна, заявил в четверг, 10 августа, глава ведомства Дмитрий Патрушев.

«Эта цифра может быть скорректирована в сторону увеличения. Если мы будем видеть, что у нас прогнозы по объемам зерна растут, мы скорректируем цифру по объемам экспорта», — сообщил министр журналистам.

Россия также планирует безвозмездно поставить шести африканским странам зерно в объеме 25–50 тыс. т, заявил Патрушев.

«Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», — сказал он.

23 июля глава Минсельхоза рассказал, что РФ в первом полугодии 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку до 9 млн т, увеличив показатели аналогичного периода прошлого года в три раза. Кроме того, товарооборот сельхозпродукции между РФ и Африкой в первом полугодии вырос на 60% относительно аналогичного периода 2022 года, добавил он.

7 июля в рамках выставки «Всероссийский день поля» Патрушев рассказал, что за последний сельскохозяйственный год Россия экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны. Он отметил, что экспортная выручка существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.